إيران تنفي مزاعم إسرائيل عن إرسال أسلحة إلى غزة

رفضت إيران الخميس المزاعم الإسرائيلية بأنها أرسلت صواريخ كانت متجهة إلى جماعات فلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية أمير عبد اللهيان قوله " هذه المزاعم ليست صحيحة ومن حيث المبدأ فإن إرسال أو تحريك سفينة تحمل أسلحة من إيران إلى غزة غير صحيح". وأضاف "هذه المزاعم تعتمد فقط على افتراءات متكررة لا أساس لها من وسائل الإعلام الصهيونية".

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الخميس إن السفينة التي كانت تحمل "أسلحة إيرانية" والتي اعترضنها البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر ستصل إلى ميناء إيلات مساء السبت.

وقال الجنرال موتي الموز المتحدث باسم الجيش لإذاعة الجيش "حاليا ترسو السفينة التي كانت تنقل عشرات الصواريخ من طراز أم – 302، على بعد مئة كيلومتر شمال بورتسودان وستصل إلى إيلات مساء السبت". وأضاف " لدى وصول السفينة سنتحقق من عدم وجود أسلحة وذخيرة أخرى مخبأة فيها".

وفي واشنطن أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن واشنطن بدأت التنسيق العسكري والاستخبارات مع إسرائيل على صعيد الأمن القومي بمجرد أن علمت بتحرك السفينة.

وأعلن الجيش والحكومة الإسرائيليان الأربعاء عن اعتراض البحرية الإسرائيلية صباح الأربعاء في البحر الأحمر سفينة تحمل "شحنة إيرانية من الأسلحة المتطورة" موجهة إلى جماعات مسلحة فلسطينية في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر الأربعاء إن "طاقم السفينة +كلوس سي+ التي كانت ترفع علم بنما لم يقاوم".

وأشار إلى أنه " تم العثور على عشرات صواريخ أرض أرض أم- 302 ذات الصناعة السورية والتي لو كانت وصلت إلى وجهتها لهددت ملايين الإسرائيليين".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان إن الاستخبارات العسكرية تلقت معلومات "منذ أشهر عدة" بشأن نقل هذه الصواريخ المصنعة في سوريا من مطار دمشق إلى طهران. وقال إن هذه الصواريخ يصل مداها إلى100 كيلومتروتستخدمها حتى الآن فقط الفصائل المسلحة في غزة.