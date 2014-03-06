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أمريكا تقيد تحرك المندوب السوري بالأمم المتحدة

6/3/2014
 
أعلنت الخارجية الأميركية أنها أبلغت المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بتقييد تحركاته داخل الولايات المتحدة في نطاق 25 ميلا من مقر البعثة السورية في نيويورك.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة جنيفر بساكي أنه لم يعد بوسع هذا الدبلوماسي التحرك خارج نطاق 25 ميلا حول نيويورك، مشيرة إلى أن الجعفري تسلم إخطارا بالقرار منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

ولم توضح المسؤولة الأميركية أسباب الخطوة، لكنها قالت "إنه كما هو معلوم فإنه يتعين على بعض المندوبين لدى الأمم المتحدة إبلاغنا بشكل مسبق أو طلب الترخيص للسفر خارج نطاق 25 ميلا".

وأضافت أن هذا القرار ليس الأول من نوعه وسبق أن طبقته حكومتها بالنسبة لدول تخضع لعقوبات  أو لا تقيم الولايات المتحدة معها علاقات دبلوماسية.

من جهته أشاد الائتلاف "من أجل سوريا ديمقراطية" -وهو منظمة سورية أميركية- بالقرار، وقال في بيان إنه في الأشهر الستة الماضية كثف الجعفري "زياراته الدعائية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من أجل خداع الأميركيين وضرب النسيج الاجتماعي لأفراد الجالية السورية المقيمة في الولايات المتحدة".

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