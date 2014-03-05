هيغ يدعو لافروف للقاء نظيره الأوكراني بباريس

وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ (رويترز – أرشيف)

دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قد نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى لقاء وزير خارجية أوكرانيا أندري ديشتشيتسا في باريس في إطار المشاورات الدبلوماسية المكثفة الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال هيغ للصحفيين على هامش لقاء ثلاثي جمعه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وديشتشيتسا "سنبذل كل الجهود الدبلوماسية اليوم لنؤمن اتصالا بين روسيا وأوكرانيا على المستوى الوزاري بدعم من دول أخرى".

وأعرب كيري عن "أسفه" لغياب لافروف عن اللقاء الثلاثي مع لندن وكييف لكن دون أن يسميه وقال متحدثا عن روسيا "لكننا سنلتقي نأمل ذلك مع هذا البلد اليوم بعد الظهر".

وأضاف هيغ لاحقا أن الهدف هو "أن نضم الروس إلى العملية الدبلوماسية على الأقل في بدايتها".

وواشنطن تحاول الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر فترات التوتر بين الروس والأميركيين منذ نهاية الحرب الباردة. ومن المتوقع أن يلتقي كيري ولافروف في باريس اليوم الأربعاء.

وسيجتمع جون كيري وسيرغي لافروف المشاركان في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في العاصمة الفرنسية، عصر اليوم لبحث الوضع في أوكرانيا.

وقبل هذا اللقاء فإنه من غير المستبعد أن يغتنم الرئيس فرنسوا هولاند -الذي يستضيف الاجتماع حول لبنان- الفرصة لجمع أبرز الفاعلين في الأزمة الأوكرانية من روس وغربيين.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني الانتقالي الذي أحضره كيري الثلاثاء الماضي معه على متن طائرته إثر زيارة قصيرة إلى كييف، أنه "يأمل في إجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف مع روسيا".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أخفقتا في وقت سابق في الجمع بين روسيا وأكرانيا في اجتماع يعقد في باريس لمجموعة تشكلت لضمان أمن كييف بعد أن تخلت عن أسلحتها النووية في التسعينات.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري للصحفيين إنه "للأسف" لم يظهر عضو -روسيا- للمشاركة في اجتماع ما يعرف باسم مجموعة اتفاق بودابست التي تضم واشنطن ولندن وموسكو وكييف.

لكن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج صرح بأن كل الجهود الدبلوماسية ستبذل للجمع بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في وقت لاحق في أعقاب مؤتمر دولي يعقد في العاصمة الفرنسية بشأن لبنان.