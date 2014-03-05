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مقتل أربعة أشخاص بغارة طائرة دون طيار باليمن

5/3/2014

أفاد مصدر عسكري يمني أن أربعة عناصر يشتبه أنهم من تنظيم القاعدة من بينهم قيادي عائد من العراق قد قتلوا الأربعاء في غارة نفذتها طائرة من دون طيار يعتقد أنها أميركية في محافظة الجوف بشمال اليمن.

وذكر المصدر أن "طائرة من دون طيار نفذت غارة على عناصر في القاعدة بمنطقة الخلقة بمحافظة الجوف شمال اليمن".

وأفاد المصدر أن الطائرة أطلقت صاروخين على سيارة رباعية الدفع "ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى بينهم علي جريم الذي يعد أحد قادة التنظيم العائدين من العراق"، وتابع أن السيارة المستهدفة "تحولت إلى كتلة من اللهب".

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية هي البلد الوحيد الذي يملك سربا من هذه الطائرات في المنطقة وقد استخدمت بشكل مكثف العام الماضي لدعم السلطات اليمنية في محاربة القاعدة ما أسفر عن مقتل العشرات يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات متطرفة.

و12 ديسمبر الماضي أسفر هجوم بطائرة من دون طيار عن مقتل مدنيين وسط اليمن مما أثار إدانات واسعة في اليمن ومن منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من تلك الهجمات داعية الحكومة الأميركية إلى التحقيق في الغارة.

وعلى إثر هذا الهجوم وما سببه من إدانات وغضب شعبي صوت البرلمان اليمني على حظر هجمات الطائرات دون طيار.

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