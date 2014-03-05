قوات روسية تسيطر جزئيا على قاعدتي صواريخ بالقرم

مجموعة جنود أوكرانيون يحاولون الدخول بشكل سلمي لقاعدة عسكرية استولت عليها قوات روسية (أرشيف)

أعلن مسؤولان أوكرانيان أن القوات الروسية سيطرت جزئيا على قاعدتين لإطلاق الصواريخ في القرم، وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت جزئيا على قاعدة لإطلاق الصواريخ في أفباتوريا، وأضاف أن مركز قيادة ومركز مراقبة القاعدة غرب القرم لايزالان تحت السيطرة الأوكرانية.

وكان مصدر أوكراني قد صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن القاعدة التي سحبت منها بالفعل الصواريخ قد اقتحمها بعد ظهر الثلاثاء حوالي 20 جنديا روسيا يساعدهم المئات من المتظاهرين الموالين لروسيا.

وقال المسؤول الأوكراني لوكالة الأنباء الفرنسية أن القوات الروسية سيطرت جزئيا على قاعدة ثانية لإطلاق الصواريخ جنوب القرم وحاصرت المبنى الذي توجد فيه الصواريخ.

فقد دخل جنود إلى القاعدة الواقعة في فيولنت بالقرب من ميناء سيباستوبول الذي يضم الأسطول الروسي في البحر الأسود كما أوضح المسؤول فولوديمير بوفا أن "هناك صواريخ لكنها غير مجهزة بمقذوفات".

من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مدريد أن روسيا "لن تسمح بحمام دم" في أوكرانيا، وقال "لن نسمح بحمام دم في أوكرانيا، لن نسمح بأي اعتداء على حياة وسلامة أولئك الذين يعيشون في أوكرانيا ولا على الروس الذين يعيشون هناك".