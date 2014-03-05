سنغافورة أغلى مدن العالم متجاوزة طوكيو آسيويا

سنغافورة تجاوزت طوكيو آسيويا كأغلى مدينة في العالم (أرشيف-رويترز)

أظهر تصنيف سنوي نشرته مؤسسة إيكونوميست الاستشارية يوم الثلاثاء الماضي أن سنغافورة تخطت طوكيو في آسيا لتصبح أغلى مدينة في العالم بالنسبة للمغتربين.

وعزا التقرير سبب غلاء المعيشة في سنغافورة إلى ارتفاع قيمة الدولار السنغافوري ورسوم الخدمات والكلفة العالية لامتلاك السيارات وعوامل اخرى أدت إلى تجاوز العاصمة اليابانية التي تصدرت القائمة لسنوات.

وارتقت باريس ستة مراكز لتصبح ثاني أغلى مدينة في العالم وهو ما عزته إيكونومست إلى التعافي الاقتصادي في أوروبا بشكل عام.

وعلى الجانب الآخر احتلت مدينة مومباي الهندية قمة قائمة أرخص المدن الكبرى في العالم ويرجع ذلك في جانب منه إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض المنتجات وتدني مستوى الأجور تلتها كراتشي الباكستانية ونيودلهي ودمشق التي تعاني من حرب أهلية حاليا.

وقال محرر التقرير جون كوبستيك في بيان "تتحسن المعنويات في مدن أوروبية وهناك زيادة مستمرة في المدن الآسيوية التي تتحول لمراكز إقليمية مما يجعل معظم المدن على قائمة الأغلى عالميا في هاتين المنطقتين".

وأضاف "لكن معظم المدن على قائمة الأرخص عالميا موجودة في القارة الآسيوية أيضا وخاصة في شبه القارة الهندية".

وضمت قائمة العشر مدن الأغلى عالميا بعد سنغافورة وباريس على الترتيب أوسلو وزوريخ وسيدني وكراكاس وجنيف وملبورن وطوكيو وكوبنهاغن، كما احتلت لندن المركز الخامس عشر وحلت نيويورك في المركز السادس والعشرين.

يذكر أن التقرير يتم وضعه بناء على تقييمات أسعار أكثر من 400 منتج مختلف يتم على أساسها وضع النتائج.