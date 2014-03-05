رئيس برلمان الكويت: نأمل بتمكن الأمير من رأب الصدع الخليجي

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح يمين يستمع لمرزوق الغانم (يسار) (رويترز-أرشيف)

قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء إنه يتطلع إلى أن يتمكن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من رأب الصدع بين دول الخليج بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من قطر.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الغانم إعرابه عن أمله في أن "يتمكن سمو الأمير كعادته في تقريب وجهات النظر وأن يوفق سموه في احتواء هذا الموضوع في اقرب فرصة ممكنة".

وأعرب الغانم عن أمله ألا يؤثر سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر على القمة العربية المقبلة في الكويت وأن تكون القمة "فرصة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع"، وأضاف الغانم "نتابع بقلق وانزعاج بالغين سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر".

وكانت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قد قالت الأربعاء إنها ستسحب سفراءها من قطر لأن الدوحة لم تلتزم باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا أعلنت فيه هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ عمره ثلاثة عقود ويضم في عضويته السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات وعمان.

وأفاد البيان أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعت اتفاقا في 23 نوفمبر الماضي يقضي بألا تدعم "كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي".

وكثيرا ما يشتكي مسؤولون سعوديون وخليجيون في أحاديث خاصة من قناة الجزيرة الفضائية وأنها تنتقد حكوماتهم. وتقول شبكة الجزيرة إنها خدمة إخبارية مستقلة وتعطي مجالا للحديث للجميع في المنطقة.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية دول المجلس اجتمعوا في الرياض يوم الثلاثاء الماضي في محاولة لإقناع قطر بتنفيذ الاتفاق.

وتابع "إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتبارا من اليوم".

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنها سترد على هذا الإجراء في وقت لاحق.

وقال مصدر قريب من الحكومة السعودية إن الضغط سيستمر على قطر لحين اتخاذ خطوات ملموسة لتغيير سياساتها، "يتعين عليهم أن يغيروا موقفهم في كثير من القضايا ونحن بانتظار مؤشرات حقيقية على ذلك وليس مجرد كلام".

وقال مصدر دبلوماسي خليجي "نتوقع أن تستجيب قطر لما حدث وتعدل عن السياسات والأفكار التي عزلتها كبلد، وعلى مستوى الشعوب تجمعنا علاقات أخوة وثيقة بعضنا ببعض ولا نريد للأمور أن تتصاعد".

من جهتها عبرت قطر اليوم الأربعاء عن "أسفها واستغرابها" لقرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة، وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء القطري ونقلته وكالة الأنباء القطرية أن الدوحة لن ترد بالمثل، وأضافت أنها ستظل ملتزمة بأمن كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها.