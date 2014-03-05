البث الحي
منوعات

الصين " تعلن الحرب" على التلوث

5/3/2014

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأربعاء إن الصين سوف "تعلن الحرب" على التلوث، وذلك في بداية الاجتماع السنوي للبرلمان، ويتزامن ذلك مع كشف الحكومة عن اجراءات مفصلة لمعالجة التلوث الذي أصبح قضية اجتماعية مثيرة للاهتمام.

ومن المعروف أن تلوث الهواء في أجزاء من الصين يتجاوز مستويات يعتبرها الخبراء خطيرة وقد تسبب هذا في إثارة غضب شعبي وأقلق الحكومة الصينية التي تخشى من أي استياء قد يعرض الاستقرار للخطر.

وقال لي أمام قرابة 3000 مندوب في الهيئة التشريعية للبلاد في خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة "سنعلن بحزم الحرب على التلوث كما أعلنا الحرب على الفقر".

وستبدأ المعركة  ضد التلوث من خلال اصلاحات في تسعير الطاقة لتعزيز الوقود غير الأحفوري وخفض طاقة قطاعي الصلب والاسمنت وهما المصدران الرئيسيان لتلوث الهواء.

كما تعاني الصين أيضا من تلوث الماء والتربة، وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح وهي المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في البلاد إنها ستتخذ اجراءات هذا العام لمعالجة التلوث الزراعي بما في ذلك تلوث الأراضي الزراعية بالمعادن الثقيلة.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها بصدد انفاق تريليوني يوان أو ما يعادل 330 مليار دولار أمريكي على خطة عمل لمعالجة تلوث مواردها المائية الشحيحة.

المزيد من منوعات

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)

قتلى وجرحى جراء هجوم على موقع عسكري في ناغورني كاراباخ

أرمينيا خسرت الحرب وقبلت باتفاق سلام مع أذربيجان (رويترز)