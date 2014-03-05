الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية محتملة في جنوب السودان

حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان من أن أحدث دولة في العالم ستواجه كارثة إنسانية إذا حال القتال دون زراعة المحاصيل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال توبي لانزر نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لجنوب السودان " إنه من الضروري أن يتمكن سكان جنوب السودان من الزراعة في مارس / آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار لضمان وجود محصول هذا العام، وأكثر ما يحتاجه سكان جنوب السودان حاليا هو التوجه بمواشيهم إلى الحقول والزراعة وإذا تمكنوا من ذلك فسيقدمون مساعدة كبيرة لأنفسهم لتجاوز هذا الوضع المزري".

وأضاف "لكن إذا لم يتمكنوا من هذا وإذا استمر العنف واحتمال هذا كبير في بعض الولايات الرئيسية التي يستشري فيها انعدام الأمن الغذائي والأكثر عرضة للفيضانات فسيكون مستقبل الوضع الإنساني شديد الخطورة".

وأشار إلى أن هناك بالفعل 7،3 مليون شخص يفتقرون للأمن الغذائي في جنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011 ويمثل هذا الرقم ثلاثة أمثال ما كان عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال لانزر" إذا ضاع على هؤلاء موسم الزراعة فأعتقد أنه بالإمكان القول إنه ستكون هناك كارثة ليس الآن ولا الشهر المقبل لكن لن يكون هناك موسم حصاد في نهاية هذا العام".ودعا لانزر أطراف الصراع للتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في مارس وأبريل ومايو.

وقالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) الثلاثاء أن دول شرق إفريقيا تدرس إرسال قوات إلى جنوب السودان للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين قوات الحكومة والمسلحين وسط اتهامات مستمرة من الطرفين بأن الطرف الآخر هو الذي ينتهك الاتفاق.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن القتال امتد شمالا إلى ولاية أعالي النيل بعد أن استولى المسلحون على عاصمتها ملكال الشهر الماضي وإن كانت حكومة جوبا تقول إنها تسيطر على حقول النفط في الولاية.

وتأوي بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان بقواعدها عشرات الآلاف من المدنيين الفارين من القتال. وقال لانزر إن الأمم المتحدة كانت تأوي في إحدى المراحل 85 ألف شخص لكن العدد انخفض إلى حوالي 75 ألفا وأضاف أن معظم اللاجئين يتكدسون في أربع قواعد لبعثة الأمم المتحدة وسط ظروف صعبة، وتابع قائلا إنه حث الدول المانحة على الإسراع بصرف المساعدات لجنوب السودان، إذا تعهدت الدول في يناير/ كانون الثاني بتقديم 27،1 مليار دولار كإغاثة طارئة لكن لانزر قال إن البلاد لم تتلق سوى 300 مليون دولار حتى الآن.

واندلع الصراع في جنوب السودان في ديسمبر/ كانون الأول بين قوات تدعم الرئيس سلفا كير وجنود موالين لنائبه المقال ريك مشار وقتل آلاف المدنيين في أعمال العنف في البلاد. وعلى الرغم من أن الأطراف المتحاربة اتفقت على وقف القتال في 23 يناير/ كانون الثاني استمرت الاشتباكات في أجزاء من جنوب السودان.