استئناف محاكمة صحفيي الجزيرة في مصر

تستأنف اليوم الأربعاء محاكمة صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية المعتقلين في مصر ، في قضية أثارت انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية. فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية التهم بأنها "انتكاسة كبرى لحرية الصحافة"، واصفة الصحفيين بـ"سجناء رأي".

وتتهم النيابة العامة في مصر 20 صحافيا، من بينهم الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فهمي، بنشر أخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

وتم توقيف ثمانية فقط من 20 متهماً في هذه القضية، فيما لا يزال 12 آخرين طلقاء بينهم ثلاثة أجانب.

وسيحاكم ثلاثة من الأجانب المدرجين على لائحة الاتهام غيابياً لوجودهم خارج مصر، وهم البريطانيان سو تورتون ودومينيك كاين، والصحفية الهولندية رينا نيتجيتس.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 20 شباط/فبراير الماضي. وقال غراست من داخل قفص الاتهام، إنه "منهك نفسياً وإذا طبق القانون، سيتم إطلاق سراحنا قريباً". وغراست هو الصحافي الاجنبي الوحيد الذي يحاكم حضورياً في هذه القضية.

وندد غراست في رسالة كتبها من محبسه في سجن طرة ونشرتها الجزيرة، بـ"غياب حرية الصحافة في مصر".

وإعتبر غراست أن "الدولة لا تقبل بأي صوت مغاير، سواء من الإخوان المسلمين أو من أي منتقدين آخرين"، مشيراً إلى أن "السجون تعج بمعارضي الحكومة".

من جانبها، نفت الجزيرة التهم الموجهة إلى صحافييها معتبرة أنه "لا أساس لها". وأوضحت في بيان لها أن "السلطات المصرية أصدرت قائمة تتضمن أسماء تسعة موظفين لدى شبكة الجزيرة، أما باقي العشرين فلا يمتون للجزيرة بصلة".

وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات للأجانب و15 سنة للمصريين.

من جهتها، دانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، "استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية ضد الحريات الأساسية المكفولة والمحمية في الدستور المصري". واتهمت المنظمة في بيان لها الثلاثاء السلطات المصرية بأنها "لا تتوان عن استخدام أي أسلوب لتكميم أفواه من لا يتبنون الرواية الرسمية للسلطة".

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "المحاكمة جزء من حملة قمع للمعارضين تشنها الحكومة الانتقالية".، مضيفة أن "السلطات المصرية لم تسمح خلال الأشهر الاخيرة بأي شكل من أشكال المعارضة، فأوقفت وأحالت للمحاكمة صحفيين ومتظاهرين وأكاديميين لأنهم عبروا عن آرائهم سلميا".

ودعت شبكة "الجزيرة" الإعلامية الشهر الفائت إلى "وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية في أنحاء العالم، للضغط على مصر للإفراج عن صحافييها الأربعة المحتجزين".