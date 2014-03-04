سوريا تسلم ثلث أسلحتها الكيميائية لمنشأت التدمير

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن سوريا نقلت إلى الخارج نحو ثلث أسلحتها الكيميائية، ومن بينها غاز الخردل ليتم تدميرها.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن سوريا سلمت حتى الآن ست شحنات من المواد السامة التي أخطرت المنظمة بها في إطار الاتفاق الروسي الأمريكي.

وأضافت أنها تأكدت من نقل شحنتين أخريين إلى ميناء اللاذقية بشمال سوريا، وستنقل الشحنتان إلى سفينة إمفي كيب راي الأمريكية ثم إلى منشأت تدمير تجارية في المملكة المتحدة وألمانيا.

وقالت المنظمة أن سوريا قدمت خطة تمت مراجعتها لنقل كل المواد الكيميائية إلى خارج أراضيها بحلول نهاية إبريل 2014 ويجرى بحث هذا الاقتراح في اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة.

ولم تلتزم دمشق بمهلتين لتسليم المواد الكيميائية في ديسمبر وفبراير، ويخشى دبلوماسيون ألا تلتزم بمهلة أخيرة لها أهمية سياسية في منتصف 2014 لتتخلص تماما من مخزونها من الأسلحة الكيميائية.

وقال أحمد أوزومجو رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بالنظر إلى انقضاء الموعدين السابقين للإزالة سيكون من المهم الاستمرار في هذا الزخم الجديد".

وأضاف "أكدت الحكومة السورية التزامها بتنفيذ عمليات الإزالة في موعدها" وقال إن سوريا لديها الأن كل المعدات التي تحتاجها للتخلص من المواد الكيميائية المتبقية بما في ذلك دروع لحماية حاويات الشحن.

لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إن الجدول الزمني المعدل بطيء للغاية بالنسبة للعديد من الدول الغربية التي تقول إن المواد الكيميائية يجب أن تنقل إلى خارج سوريا بحلول نهاية مارس حتى يتم الالتزام باستكمال تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية بحلول 30 يونيو.

وقالت الولايات المتحدة إنها تحتاج إلى 90 يوما لتدمير قرابة500 متر طني من المواد الأكثر سمية في ترسانة الجيش السوري، وأبلغت سوريا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها تملك 1300 طن متري من الأسلحة الكيميائية في المجمل.

وقالت سيجريد كاج رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للمنظمة "قرابة ثلث مواد الأسلحة الكيمائية السورية الأن نقل أو دمر هذا تقدم جيد وأتوقع المزيد من التعجيل والتكثيف للجهد".