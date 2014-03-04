روسيا تحتفظ بحق استخدام كل الخيارات في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، إن بلاده تحتفظ بحق استخدام كل الخيارات في أوكرانيا لحماية رفاق يعيشون في "رعب"، لكن موسكو ستلجأ للقوة كملاذ أخير.

وتفادى بوتين الأسئلة الخاصة بسيطرة جنود روس على شبه جزيرة القرم في أول مؤتمر صحفي يعقده بشأن الأحداث في أوكرانيا قائلا، إن المسلحين الذين سيطروا على المباني هم قوات محلية.

ونأى بوتين بنفسه عن يانوكوفيتش وقال، إن الرد على روسيا بسبب أوكرانيا ستكون له نتائج عكسية قائلا، إن من يقررون فرض عقوبات على بلاده يجب أن يفكروا في الضرر الذي قد يتحملوه.

وقال الرئيس الروسي، "يمكن أن يكون هناك تقييم وحيد لما حدث في كييف وفي أوكرانيا بشكل عام، وقع انقلاب غير دستوري واستيلاء مسلح على السلطة، ولا يمكن أن يجادل أحد في هذا، من يمكنه أن يفعل ذلك".

وأضاف، "وبالنسبة لإرسال قوات لا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي، لكن هذه الإمكانية قائمة وماذا يمكن أن يكون سببا في استخدام القوة العسكرية قد يكون الملاذ الأخير تماما". كما أننا "لن نتدخل لكننا نعتقد أن كل مواطني أوكرانيا بغض النظر عن المنطقة التي يعيشون فيها، يجب أن يكون لهم نفس الحق في تحديد مستقبل بلادهم".

وذكر بوتين أن روسيا مستعدة لاستضافة قمة مجموعة الثماني وفقا لما هو مقرر هذا العام، لكن إذا لم يرغب الزعماء الغربيون في المجيء "فليسوا بحاجة لذلك".

وأشار إلى أن ان التهديد بسحب السفير الروسي في واشنطن بسبب الأحداث في أوكرانيا سيكون ملاذا أخيرا، وأنه لا يريد لهذا أن يحدث. وذكر الرئيس الروسي أنه أبلغ يانوكوفيتش بأنه لم يعد له مستقبل سياسي في أوكرانيا.