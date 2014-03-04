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حماس تدين قرار حظر نشاطها في مصر وتعتبره سياسيا

4/3/2014
 

أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية  حماس قرار محكمة مصرية بحظر نشاطها في مصر والتحفظ على  مقراتها.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان صحفي، إن القرار المذكور "يعد قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين في مصر قضت بحظر جميع أنشطة حركة "حماس" داخل مصر وكذا المؤسسات التابعة لها كافة.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية رسمية أن منطوق الحكم نص على  حظر أنشطة  الحركة مؤقتا داخل مصر والجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي  تتفرع عنها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم لحين  الفصل في الدعوى الجنائية المنظورة ، وذلك في إشارة إلى قضيتي التخابر  واقتحام السجون المتهم فيهما قيادات من حركة حماس إلى جانب قيادات من  تنظيم الإخوان.

وصدر الحكم في القضية بناء على الدعوى التي أقامها أحد المحامين مطالبا  فيها بحظر أنشطة حماس داخل مصر واعتبارها منظمة إرهابية على ضوء ما  استند إليه المحامي من أن الحركة تعمل ضد مصالح مصر ومؤسساتها ولكونها  تشكل خطورة على الأمن القومي المصري.

وتضمنت الدعوى اتهامات وجهتها لحماس بارتكاب جرائم في مصر من بينها  اقتحام عدد من أعضاء الحركة للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في  اقتحام سجون مصرية إبان ثورة 25 يناير.

وسبق أن اعتبرت حماس أن نقاش وبحث محكمة عربية دعوى قضائية لتصنيفها  كحركة إرهابية "سابقة هي الأولى من نوعها وخارجة عن كل الأعراف الوطنية  والعلاقات الثنائية".

 

 

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