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بي إم دبليو تتوقع تجاوز مبيعاتها مليوني سيارة

4/3/2014
 

توقعت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات, أن مبيعاتها لهذا العام ستتجاوز حاجز المليوني سيارة، وهو الهدف الذي كانت الشركة تسعى بالأساس إلى تحقيقه في عام 2016.

وقال نوربرت رايتهوفر رئيس بي إم دبليو على هامش معرض جنيف الدولي للسيارات الذي يفتح أبوابه للجمهور في الفترة من 6 و حتى 16 مارس الجاري،  كانت مبيعات بي إم دبليو في العام الماضي حققت مجددا رقما قياسيا عندما وصلت إلى 96،1 مليون سيارة.

وأضاف رايتهوفر أنه من المتوقع أن تحقق المبيعات العام الحالي ارتفاعا بنسبة تزيد عن2 في المائة لتتجاوز الهدف الخاص ببيع 2 مليون سيارة وذلك قبل عامين من الموعد الذي كانت الشركة حددته لتحقيق الهدف, واصفا بداية العام الحالي بأنها مرضية للغاية، مشيرا إلى أن مبيعات الشركة من السيارات ماركات بي إم دبليو وميني ورولز رويس حققت في يناير الماضي ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، فيما وصلت نسبة الارتفاع في المبيعات في فبراير الماضي إلى نحو 6 في المائة.

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