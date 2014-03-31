نوح يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية

الممثل راسل كرو بطل الفيلم وهو يحضر أول عرض له (رويترز-أرلاشيف)

تصدر فيلم المغامرة والدراما الجديد (نوح Noah) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مسجلا 44 مليون دولار، والذي يلعب بطولته راسل كرو وأنتوني هوبكينز وجنيفر كونيلي ومن إخراج دارين أرنوفسكي.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة (دايفرجنت Divergent) من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني بإيرادات وصلت إلى 26.5 مليون دولار، وهو من بطولة شايلين وودلي وثيو جيمس وفانيسا تيلور ومن إخراج نيل بيرجر.

كما تراجع من المركز الثاني إلى المركز الثالث فيلم الأكشن (مابتس موست وونتد Muppets Most Wanted) مسجلا 11.4 مليون دولار وهو من إخراج جيمس روبن وبطولة ريكي جريفيه وتاي باريل وتينا فاي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (مستر بيبادي آند شرمان Mr. Peabody & Sherman) من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع بإيرادات وصلت إلى 9.5 مليون دولار.

وحافظ فيلم الكوميديا (جود إذ نوت ديد God’s Not Dead) على المركز الخامس الذي احتله الأسبوع الماضي مسجلا 9.1 مليون دولار. الفيلم من اخراج هارولد كرونك وبطولة كل من شين هاربر وكيفن سوروبو وديفيد وايت.