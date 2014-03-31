لندن "عاصمة المليارديرات"

كرست دراسة جديدة العاصمة البريطانية لندن "عاصمة للمليارديرات" في أوروبا الغربية، حيث يقيم فيها 67 مليارديرا منهم، وأكبر من عدد نظرائهم المقيمين في العاصمة باريس ومدينة جنيف السويسرية مجتمعتين.

وقالت الدراسة التي أجرتها شركة (بلوشامب) العقارية ونشرتها صحيفة الاندبندنت الاثنين، إن كل ملياردير في لندن يملك منزلاً فاخراً في العاصمة البريطانية لا يقل سعره عن 10 ملايين جنيه إسترليني، إلى جانب ثلاثة منازل فاخرة على الأقل في أماكن مختلفة من العالم.

وأضافت أن هناك نحو 2170 مليارديراً في مختلف أنحاء العالم ارتفع مجموع ثرواتهم بمعدل أكثر من الضعف في غضون السنوات الخمس الماضية ومن 1.85 إلى 3.88 تريليون جنيه إسترليني، ويعتبرون لندن خيارهم الأول بين العواصم الأوروبية الغربية.

وأشارت الدراسة إلى أن 67 مليارديراً يقيمون في لندن وفي منازل فاخرة بأحياء "مي فير" و "نايتسبريدج" و "بلغريفيا"، أو في مساكن تشبه القصور في حيي "سانت جونز وود" و "ريجنت بارك"، بالمقارنة مع 25 مليارديراً في العاصمة الفرنسية باريس، و 18 مليارديراً فقط في مدينة جنيف السويسرية.

ووجدت الدراسة أن محفظة ممتلكات المليارديرات الأوروبيين تشمل قصراً في لندن قيمته 22.3 مليون جنيه إسترليني، ومنزلا لقضاء العطل في "الريفيرا" الفرنسية قيمته 18.6 مليون جنيه إسترليني، ومنزلاً في منتجع "تاسكني" بإيطاليا قيمته 12.1 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن المليارديرات يملكون 350 مليون جنيه إسترليني نقداً، أي ما يعادل 18% من حجم ثرواتهم، ويضعون 42% منها في استثمارات بشركات خاصة، و35% في شركات مملوكة من القطاع العام، و3% فقط في قطاع العقارات.