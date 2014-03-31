قطر تعتمد أكبر ميزانية بتاريخها بـ62 مليار دولار

مشاريع البنى التحتية استحوذت على جزء مهم من الميزانية (Getty-أرشيف)

أعلن وزير المالية القطري علي شريف العمادي أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اعتمد موازنة السنة المالية 2014-2015 والتي بلغت قيمتها 62 مليار دولار وهي بذلك تعتبر "أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر".

وقال الوزير بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "قنا" إن الميزانية التي أصدرها الأمير تبلغ 225.7 مليار ريال (61.98 مليار دولار) بزيادة قدرها 3.5% عن ميزانية السنة المالية السابقة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه قطر لتنظيم كأس العالم في كرة القدم عام 2022.

وأضاف أن هذه "الموازنة الأكبر في تاريخ دولة قطر وتأتي استكمالا لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في عامها الرابع".

وأوضح الوزير أن موازنة السنة المالية 2014-2015 (1 إبريل-31 مارس) تم احتسابها على أساس سعر برميل النفط 65 دولارا.

وتتوقع قطر تحقيق معدل نمو اقتصادي في 2014 يبلغ 6% وارتفاعا في النفقات بنسبة 3,7% لتصل إلى 218.4 مليار ريال.

وأكد الوزير أن الاهتمام تركز في الموازنة الجديدة على "توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع (الريل) (شركة سكك الحديد القطرية) والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022".

وتمثل الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية والنقل 54% من موازنة السنة المالية الجديدة 2014-2015 مقابل 48% في موازنة السنة المالية المنصرمة.

وتمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم وتنتج سنويا حوالى 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.