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فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

31/3/2014
امرأة مصرية تدلي بصوتها في انتخابات سابقة (الجزيرة مباشر-أرشيف)

فتح يوم الاثنين الماضي رسميا باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية والذي سيستمر حتى العشرين من أبريل المقبل.

 
وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مبنى الهيئة العامة للاستعلامات بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) وانتشرت عناصر الشرطة حيث مقر اللجنة القضائية العُليا للانتخابات الرئاسية التي ستتلقى طلبات الراغبين في الترشّح للرئاسة.
 
ويتعين على الراغب في الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً للدستور طالما أن البرلمان غير قائم أن يحصل على توكيلات من 25 ألف مواطن من عدد لا يقل عن 15 محافظة وبواقع ألف توكيل على الأقل من كل محافظة.
 
وكان رئيس اللجنة المستشار أنور العاصي أعلن في مؤتمر صحفي أن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يبدأ في 31 مارس وينتهي في 20 أبريل المقبل، وأن الجولة الأولى من الانتخابات ستجرى يومي 26 و27 مايو المقبل، وسيُعلن اسم الرئيس الجديد بموعد أقصاه الخامس من يونيو المقبل، وفي حال إجراء جولة إعادة بين المترشحين فإن الإعلان عن اسم الرئيس سيكون يوم 26 يونيو المقبل.
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