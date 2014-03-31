غل: مصر بلد مهم في المنطقة

عبدالله غل رئيس تركيا (وكالات-أرشيف) قال الرئيس التركي عبدالله غول في تصريحات نشرت الاثنين إن مصر بلد مهم في المنطقة العربية ومنطقة البحر المتوسط كما تحدث عن أهمية الانترنت في العالم المعاصر وإنه لا يمكن وضع أسوار أمام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة الراي الكويتية تحدث غول عن أهمية مصر من ناحية النفوذ والثقافة والحضارة وقال "مصر وتركيا اللتان تطلان على البحر المتوسط مثل شقي تفاحة ولذلك أولي أهمية لمصر كدولة كبيرة في المنطقة." وتابع "نحن نريد أن تكون مصر قوية لخير العرب والمسلمين ولكن في الفترة الأخيرة حدثت مشاكل تسيء لموقع مصر التي نريدها أن تكون دائما قوية."

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا في الأونة الأخيرة بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز الماضي عقب احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بتنحيته.

وأضاف غول "هناك تجارب في تاريخنا وحوادث مؤلمة في التاريخ التركي حاولنا تحذير اخواننا المصريين منها بنية طيبة وصادقة وقد يكون الامر أدى إلى استياء بعض الاطراف في مصر ونتمنى أن تكون كلها قضايا وقتية ونتجاوزها سريعا."

وعن الانترنت واحتمالات تقييدها شدد الرئيس التركي على أن ذلك يجب ألا يحدث الا من خلال السلطة القضائية وبشكل محدود.

وقال "يجب أن نعي الأوضاع الموجودة في عالمنا من تطور تكنولوجي وتطور وسائل التواصل الموجودة من حولنا حيث لا يمكن بطبيعة الحال الحد من هذا الموضوع ووضع أسوار أمام هذا التواصل الاجتماعي جميع الأسوار قد هدمت من ناحية الجمارك والاقتصاد وكذلك بين وسائل الاتصال والتواصل."

واستطرد "يجب أن نعلم بأن هذا الزمن ليس هو نفسه فالعالم أصبح قرية صغيرة وبالتالي لا يمكن الحد من وسائل التواصل الاجتماعي."