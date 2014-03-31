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الجيش التركي يرد على إطلاق صاروخ من سورية

31/3/2014

قال مكتب حاكم إقليم هاتاي التركي ووسائل إعلام محلية، إن الجيش فتح النار على الأراضي السورية الاثنين، ردا على إطلاق قذائف مورتر وصاروخ في قصف عبر الحدود أصاب مسجدا في بلدة "يايلاداجي".

وقالت وكالة أنباء دوجان التركية، إن ثلاث قذائف مورتر سقطت على الأراضي التركية أثناء قتال في سوريا بين المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري للسيطرة على بلدة كسب الحدودية.

وأشار مكتب حاكم هاتاي في بيان بموقعه على الإنترنت، أن "قواتنا أطلقت نيران المدفعية على المنطقة التي حدث منها القصف".

وأضاف البيان أن القذائف سقطت في حقل، لكن الصاروخ أصاب مسجدا بجوار مخيم للاجئين مما أدى إلى إصابة امرأة سورية في الخمسين من عمرها كانت تمر بالقرب من الموقع.

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