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مسيرات ومواجهات بالضفة وغزة في ذكرى يوم الأرض

30/3/2014

شهدت العديد من المدن في غزة والضفة الأحد مسيرات شعبية في الذكرى ال 38 ليوم الأرض، تحول بعضها إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وقالت وسائل إعلام محلية إن تظاهرات ومسيرات شعبية جرت في أكثر من موقع برام الله وطولكرم وجنين ونابلس تخللها رفع الأعلام الفلسطينية وترديد هتافات منددة بسياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وتطورت المسيرة التي شهدتها طولكرم إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية لدى وصول المتظاهرين إلى حاجز نتانيا غرب المدينة حيت استخدمت خلالها القوات الإسرائيلية الأعيرة المطاطية والقنابل المسيلة للدموع ما تسبب بإصابة 15 متظاهراً بحالات اختناق.

وذكر شهود أن شبابا  رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة، فيما شوهدت عناصر أمنية فلسطينية تتدخل لمحاولة منع المسيرة من التقدم تجاه الحاجز الإسرائيلي ومسرح المواجهات.

في قطاع غزة نظمت الفصائل الوطنية والإسلامية مهرجانا خطابياً شمال القطاع، حمل المشاركون فيه لافتات وشعارات تؤكد على عدم التنازل والتفريط في الأرض، و على التمسك بالأرض الفلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في يوم الأرض نؤكد على حق الفلسطينيين الكامل بالتراب والأرض الفلسطينية، وأنه لا مكان للاحتلال على أرضنا. وأضاف سنعمل جاهدين برفقة كل الشرفاء من أبناء شعبنا والأمة العربية والإسلامية على تطهير الأرض من دنس الاحتلال وطرده الى البلدان التي جاء منها.

ويحيي فلسطينيو 1948 (عرب اسرائيل) في 30 مارس /آذار من كل عام ذكرى يوم الأرض، التي سقط خلالها 6 فلسطينيين أثناء تظاهرة ضد مخطط إسرائيلي لمصادرة أراض في منطقة الجليل في العام 1976.

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