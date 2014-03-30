البث الحي
منوعات

كوريا الشمالية لا تستبعد إجراء تجربة نووية جديدة

30/3/2014
مواطن كوري جنوبي يتابع تجربة صاروخية لكوريا الشمالية (Getty-أرشيف)

أعلنت كوريا الشمالية الأحد أنها "لا تستبعد" إجراء تجربة نووية رابعة ردا على التهديدات التي تشكلها "برأيها" المناورات المشتركة بين جارتها الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "لا نستبعد شكلا جديدا من تجربة نووية تهدف إلى تعزيز سلاحنا للردع النووي".

كما احتجت كوريا الشمالية عبر بيان لوزارة الخارجية أيضا على إدانتها في الأامم المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، وقالت الخارجية "من غير المقبول أن يدين مجلس الأمن الدولي تجاربنا الدفاعية لإطلاق الصواريخ (…) ويتجاهل في الوقت نفسه تدريبات الحرب النووية التي تقوم بها الولايات المتحدة وأدت إلى دفعنا للتحرك".

وأضاف البيان أن إطلاق صواريخ بالستية متوسطة المدى الذي قامت به بيونغ يانغ هذا الأسبوع ودانته الأمم المتحدة يندرج في إطار تدريبات "للدفاع الذاتي" في مواجهة المناورات السنوية المشتركة التي تقوم بها سيول وواشنطن منذ أكثر من شهر.

وتابعت أنه "إذا كانت الولايات المتحدة ترى في ذلك "أعمالا استفزازية" فقد أعددنا إجراءات أخرى لا يتصورها أعداؤنا".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان الخميس الماضي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين صباح الأربعاء بدون أن يتخذ أي إجراءات ضدها.

وأجرت بيونغ يانغ حتى الآن ثلاث تجارب نووية في أكتوبر 2006 مايو 2009 وفبراير 2013.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

المحكمة العليا الأمريكية تخذل ترمب وتوجه ضربة قوية لمساعيه الانتخابية

مقر المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

صحفية صينية كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان تواجه خطر الموت

الصحفية الصينية تشانغ تشان (يوتيوب)