كوريا الشمالية لا تستبعد إجراء تجربة نووية جديدة

مواطن كوري جنوبي يتابع تجربة صاروخية لكوريا الشمالية (Getty-أرشيف)

أعلنت كوريا الشمالية الأحد أنها "لا تستبعد" إجراء تجربة نووية رابعة ردا على التهديدات التي تشكلها "برأيها" المناورات المشتركة بين جارتها الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "لا نستبعد شكلا جديدا من تجربة نووية تهدف إلى تعزيز سلاحنا للردع النووي".

كما احتجت كوريا الشمالية عبر بيان لوزارة الخارجية أيضا على إدانتها في الأامم المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، وقالت الخارجية "من غير المقبول أن يدين مجلس الأمن الدولي تجاربنا الدفاعية لإطلاق الصواريخ (…) ويتجاهل في الوقت نفسه تدريبات الحرب النووية التي تقوم بها الولايات المتحدة وأدت إلى دفعنا للتحرك".

وأضاف البيان أن إطلاق صواريخ بالستية متوسطة المدى الذي قامت به بيونغ يانغ هذا الأسبوع ودانته الأمم المتحدة يندرج في إطار تدريبات "للدفاع الذاتي" في مواجهة المناورات السنوية المشتركة التي تقوم بها سيول وواشنطن منذ أكثر من شهر.

وتابعت أنه "إذا كانت الولايات المتحدة ترى في ذلك "أعمالا استفزازية" فقد أعددنا إجراءات أخرى لا يتصورها أعداؤنا".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان الخميس الماضي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين صباح الأربعاء بدون أن يتخذ أي إجراءات ضدها.

وأجرت بيونغ يانغ حتى الآن ثلاث تجارب نووية في أكتوبر 2006 مايو 2009 وفبراير 2013.