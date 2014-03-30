روسيا تقلل أثر العقوبات قبل محادثات مع أميركا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العقوبات الغربية التي فرضت على بلاده نتيجة تدخلها في أوكرانيا سببت بعض الارتباك لكنها لم تحدث أثرا بالغا.

وأدلى لافروف بهذا التصريح قبل ساعات من محادثات يجريها الأحد مع نظيره الأمريكي جون كيري لبحث سبل إنهاء المواجهة بين الشرق والغرب.

ويجتمع كيري ولافروف في باريس في الساعة مساء الأحد لمحاولة وضع تفاصيل اتفاق إطار لخفض حدة التوتر بشأن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، وسيسعى الرجلان لتطوير مقترح تم تصوره في اجتماعات سابقة بينهما.

ويدرس زعماء غربيون فرض عقوبات أوسع على روسيا تستهدف قطاعات حيوية من اقتصادها مثل النفط والغاز، ومن الأفكار المطروحة نشر مراقبين دوليين في أوكرانيا وسحب القوات الروسية من القرم والمنطقة الحدودية حول أوكرانيا وبدء محادثات مباشرة بين موسكو وحكومة كييف.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية " نتوقع أن يواصل كيري ولافروف المناقشة التي يجريانها من أجل التوصل إلى سبل ملموسة لوقف تصعيد الصراع".

وقالت متحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن الاتحاد يؤيد بشدة حوارا هادفا بين أوكرانيا وروسيا، وأضافت "أن المسؤولين الروس ذكروا مرارا أن موسكو ليست لديها نوايا خارج القرم نتوقع أن تترجم الأقوال إلى أفعال وأن يشمل هذا ما يتصل بحشد القوات العسكرية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمتين من العقوبات على روسيا شملت حظر إصدار تأشيرات لبعض أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتجميد أصولهم لمعاقبة موسكو على استيلائها على شبه جزيرة القرم التي تسكنها أغلبية من أصول روسية والمطلة على البحر الأسود وذلك بعد احتجاجات حاشدة أدت إلى الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في فبراير/ شباط.

وقال لافروف "لا أريد أن أقول إن العقوبات سخيفة وأننا لا نأبه فهذه ليست أمورا لطيفة،لا نجد سعادة كبيرة في هذا لكن لا توجد مشاعر مؤلمة، تجاوزنا ظروفا أصعب". وأضاف لافروف إن القوى الغربية فرضت قيودا غير رسمية وحثت دبلوماسييها في موسكو على مقاطعة الاجتماعات التي يحضرها مسؤولون ونواب روس مدرجون على قائمة العقوبات.

وأضاف أن طلبات الدبلوماسيين الروس في العواصم الأوروبية للقاء مسؤولين في وزارات الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي قد رفضت. وقال لافروف "الدبلوماسية هي فن الحديث والتوصل لاتفاقات إذا دفع الدبلوماسيون ليكونوا أدوات في سياسة العقوبات فهذا أمر آخر".

ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق الشديد لحشد ما يقرب من 40 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا مما يذكي المخاوف في واشنطن وغيرها من أن موسكو تستعد لتوغل أوسع في أوكرانيا،

وقال لافروف في تصريحات للتلفزيون الروسي السبت إن موسكو "ليست لديها نية لغزو شرق أوكرانيا وأكد رسالة من بوتين مفادها أن موسكو ستكتفي بالسيطرة على القرم في الوقت الراهن على الأقل".