رئيس الصين في زيارة تاريخية لبلجيكا

الرئيس الصيني شي جين بينغ يلقي كلمة في باريس يوم الخميس الماضي (رويترز+أرشيف)

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد أول زيارة يقوم بها رئيس صيني لبلجيكا -المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي- منذ إقامة علاقات بين البلدين قبل أربعين عاما سيحاول خلالها تخفيف معارضة الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بكين.

وسيسعى شي أيضا لأن يبعث برسالة مفادها أن الصين مستعدة لحل الخلافات التجارية، وقال يانغ ياني سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي "مصالحنا المشتركة تفوق بكثير خلافاتنا، "نحتاج لاستكشاف سبل تعزيز شراكتنا".

ويأتي على رأس برنامج شي دفع الاتحاد الأوروبي إلى دراسة اتفاقية للتجارة الحرة يبلغ حجمها مليارات الدولارات في هي خطوة لو تحققت ستعزز بشكل كبير العلاقات بين أكبر سوقين في العالم.

وأوروبا هي أهم شريك تجاري للصين، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي تأتي الصين بعد الولايات المتحدة في حجم العلاقات التجارية ولكن سلسلة من الخلافات التجارية التي تتراوح بين الصلب والنبيذ والألواح الشمسية أفسدت العلاقات بين الجانبين.

وقال يانغ "علينا أن ننظر إلى الصورة الأوسع، إنها لن تفيد في نهاية الأمر الصين فحسب وإنما أوروبا أيضا وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون للمسؤولين في الصين في ديسمبر الماضي إنه يؤيد بقوة إبرام مثل هذه الاتفاقية للتجارة الحرة.

ولكن معظم أوروبا تشعر بقلق ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن معظم دول الاتحاد عارضت الضغوط الصينية كي يتضمن البيان المشترك الذي من المقرر أن يصدر بعد اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل غدا الاثنين إشارة إلى اتفاقية للتجارة الحرة.

وكان حجم التجارة بين أوروبا والصين قد زاد إلى المثلين منذ 2003 ليصبح أكثر من مليار يورو (1.4 مليار دولار) يوميا ولكن الأوروبيين يتهمون الشركات الصينية المملوكة للدولة بالحصول على دعم بشكل جائر يجعل تنافسيتها أعلى مما يسمح لها بتقويض فرص المنافسين الأجانب.

وقالت اللجنة الأوروبية التي تتولى المفاوضات التجارية الدولية باسم دول الاتحاد الأوروبي إنه يجب أولا تحقيق تقدم في "اتفاقية للاستثمار" يجري التفاوض بشأنها لتيسير قيام الأوروبيين بالاستثمار في النشاط التجاري في الصين.