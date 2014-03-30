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خسارة الاشتراكيين الفرنسيين في الانتخابات البلدية

30/3/2014

مني الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا  وحلفاؤه بخسارة كبيرة في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في البلاد، بحسب استطلاعات لآراء الناخبين فور الانتهاء من عملية الاقتراع.

وفقد الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند السيطرة على  مدينة ريمس في شمال شرق البلاد ومدينة باو في الجنوب الغربي ومدينة  كويمبر غربي البلاد إلى جانب مدن أخرى، بحسب توقعات لاستطلاعات إيبسوس  أذاعها التلفزيون الفرنسي. 

وأوضح الاستطلاع أن الاشتراكيين سيحتفظون بسيطرتهم على بلدية باريس بعد حصول مرشحتهم ( ان هيدالجو) على 5ر54 في المئة من الأصوات وستمثل هذه النتيجة في حال تأكدها بعض العزاء لحزب أولوند الحاكم الذي تشير النتائج الاولية أنه سيفقد سيطرته على عشرات البلدات الكبرى في أنحاء فرنسا.

وبرز الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين الوسط) فائزاً رئيسيا، غير أن  اليمين المتطرف متمثلا في الجبهة الوطنية عزز أيضا مكاسبه في الجولة  الأولى ليفوز في مدينتي فريوس وبيزييه الجنوبيتين حسب نفس التوقعات. 

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