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تقدم واضح لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية

30/3/2014

أفادت وسائل الإعلام التركية الأحد أن النتائج الأولية للانتخابات البلدية في تركيا تشير إلى تقدم واضح لحزب رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان أمام المعارضة.

ونقلت شبكتا التلفزيون (ان تي في) و(سي ان ان ترك) أن حزب العدالة والتنمية حصل على ما بين 48 و49,6% من الأصوات على المستوى الوطني بعد فرز أكثر من 10% من الأصوات.

وبدأ فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بسلام في معظم أرجاء البلاد رغم وقوع اشتباكات تتعلق بالانتخابات أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في واقعتين منفصلتين لتبادل إطلاق النار في قريتين بإقليمي هاتاي وشانلي أورفة بجنوب شرق البلاد قرب الحدود السورية.

وقال أردوغان للصحفيين أثناء الإدلاء بصوته في اسطنبول "ا ليوم ما يقوله الناس هو ما يعنيني أكثر مما قيل في ساحات المدينة".

وجاب أردوغان أرجاء البلاد خلال أسابيع من حملته لحشد ناخبيه في خطوة تبرز مدى الجدية التي يتعامل بها مع أول اختبار لحزبه في صناديق الاقتراع منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الصيف الماضي وتفجر فضيحة الفساد في ديسمبر كانون/ الأول.

وسيكون حجم التأييد لأردوغان حيويا لتماسك حزبه مستقبلا ولقراراته الخاصة بشأن إمكانية ترشحه للرئاسة في أغسطس/ آب وسيكون التنافس قويا على الأرجح في العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول المركز التجاري للبلاد على نحو خاص.

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن نتيجة الانتخابات البلدية التي جرت الأحد وسط تنافس شديد ستؤكد على شرعيته في مواجهة مزاعم بالفساد وتسريبات أمنية ألقى باللوم فيها على من وصفهم "بالخونة"داخل الدولة التركية.

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