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العالم يحتفي بساعة الأرض بإطفاء الأنوار

30/3/2014
 
كنيسة القديس بيتر بالفاتيكان مطفأة الأنوار بساعة الأرض (Getty-أرشيف)

أطفأت مدن كبرى في مختلف أنحاء العالم أضواءها في إطار حملة "ساعة الأرض" هذا العام مساء أمس السبت لمدة ساعة، ففي أوروبا خففت ساعة بيج بن وقصر ويستمنستر الأضواء فيهما، وكذلك فعلت قلعة سفورزا في ميلانو بإيطاليا وكتدرائية ألمودينا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وعند مدخل بوابة براندنبرج في برلين أضاء أناس شموعا وصفوها فوق الرصيف، وتهدف حملة ساعة الأرض إلى زيادة الوعي بأهمية توفير الطاقة.

وفي دبي قال سعيد محمد الطاير الررئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بإمارة دبي إن إمارة قد وفرت دبي 255 ألف كيلووات من استهلاك الكهرباء خلال فعاليات إحياء ساعة الأرض من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء السبت الماضي، بزيادة مقدارها 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2013.

وشهدت ساعة الأرض في دبي إطفاء أنوار برج خليفة أكبر ناطحة سحاب في العالم، وكذلك أطفأ الكثير من الفنادق في الوسط التجاري لمدينة دبي، وشاركت أيضا مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة والجامعات والمدارس بإحياء ساعة الأرض.

يذكر أن حملة ساعة الأرض انطلقت في عام 2007 كحدث منفرد في سيدني بأستراليا بمشاركة أكثر من مليوني شخص.

وقال منظمو الحملة إنهم يريدون توضيح ما يمكن أن يقوم به الأفراد لخفض انبعاثات الكربون وتوفير الطاقة وبالتالي لفت الأنظار لمشكلات التغير المناخي.

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