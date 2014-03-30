البورصة المصرية: خسائر الخميس طبيعية ولاتدعو للريبة

رئيس البورصة المصرية محمد عمران في صورة أرشيفية (رويترز+أرشيف)

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن خساتئر جلسة الخميس الماضي التي هوى فيها المؤشر الرئيسي 2.7% وخسرت الأسهم حوالي 15 مليار جنيه (2.15 مليار دولار) من قيمتها السوقية طبيعية ولا يوجد بها ما يدعو للشك.

وأضاف عمران في اتصال هاتفي مع رويترز "دورنا (في إدارة البورصة) التأكد من سلامة المعاملات وهو ما تأكدنا منه".

وكان بعض المحللين والمتعاملين قد أثاروا شكوكا حول الهزة التي تعرضت لها السوق يوم الخميس الماضي وطالبوا بالتحقيق في الأمر.

ونقلت صحيفة "العالم اليوم" في عددها الصادر عن إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث الفنية في شركة "أصول" للسمسرة قوله "هناك أمر مريب ومطلوب فتح التحقيق فيه فورا".

وفي الدقائق الأولى من جلسة الخميس الماضي ارتفع المؤشر الرئيسي 1.3% وزادت القيمة السوقية للأسهم أكثر من أربعة مليارات جنيه (575 مليون دولار) عقب إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة المصرية ووزير للدفاع وترشحه لرئاسة البلاد.

لكن سرعان ما بدأت موجة قوية من البيع لجني الأرباح على الأسهم أفقدت المؤشر مكاسبه ليغلق منخفضا 2.7% ولتفقد الأسهم حوالي 15 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

وكانت السوق أخذت مسارا صاعدا منذ بداية العام وارتفعت حوالي 22% حتى نهاية جلسة الخميس الماضي وسط تكهنات قوية بترشح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة.

وأعلن السيسي مساء الأربعاء الماضي استقالته من منصبه العسكري وعزمه الترشح لرئاسة البلاد في الانتخابات المتوقعة خلال أشهر والتي ينتظر أن يفوز بها بسهولة.

وشكك عدد من المتعاملين في السوق المصري في الأسباب التي أدت لهبوط السوق بشكل عنيف خلال جلسة الخميس الماضي، وسط اختفاء لطلبات الشراء على العديد من الأسهم.

وقال عمران "نتخذ دائما ما يضمن سلامة المعاملات واستقرار السوق.. معاملات الخميس طبيعية وليس فيها أي مدعاة للشك".

وقال عدد من مديري صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المصرية إنهم قاموا بعمليات بيع لجني أرباح خلال جلسة الخميس الماضي خاصة مع إغلاق المراكز المالية لهم مع نهاية الربع الأول من 2014.

وارتفعت بورصة مصر حوالي 74% منذ مطلع يوليو 2013 وزادت القيمة السوقية للأسهم إلى أكثر من 165 مليار جنيه حتى نهاية جلسة الخميس الماضي.