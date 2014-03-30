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البحث عن الطائرة الماليزية قد يطول والعائلات تحتج

30/3/2014
البحث عن الطائرة طال وقولوب عائلات الركاب معلقة به (الجزيرة مباشر-أرشيف)

قال مسؤولون بالبحرية الأمبركية الأحد إن البحث عن الطائرة المفقودة التابعة للخطوط الجوية الماليزية قد يستغرق سنوات فيما سعى مسؤولو البحث والانقاذ جهدهم لتحديد موقع الصندوق الأسود للطائرة قبل أيام من الموعد المتوقع لنفاد بطارياته.

وتجوب عشر سفن وعشر طائرات منطقة كبيرة في المحيط الهندي في محاولة للعثور على أثر للطائرة التي اختفت قبل أكثر من ثلاثة أسابيع ويعتقد انها سقطت.

وقال رئيس مركز البحث والانقاذ البحري الصيني لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه لم يتم العثور على أجسام مرتبطة بالطائرة الاجد وإن السفن الصينية ستوسع منطقة البحث.

ورصدت عدة أجسام في اليومين اللذين أعقبا قرار السلطات الاسترالية نقل البحث مسافة 1100 كيلومتر بعد أن أظهر تحليل جديد لبيانات أجهزة الرادار والاقمار الصناعية أن الطائرة حلقت بسرعة أكبر ولمسافة أقصر بعد اختفائها من على شاشات الرادار المدني في الثامن من مارس اذار ولم يتأكد ورود هذه البيانات من الطائرة.

وقال الكابتن مارك ماثيوز من البحرية الأمريكية للصحفيين في قاعدة ستيرلينج البحرية قرب بيرث إن عدم وجود معلومات عن المكان الذي سقطت فيه الطائرة يعرقل القدرة على العثور عليها بشدة وأضاف "في الوقت الحالي منطقة البحث بحجم المحيط الهندي وهو ما يعني أن البحث سيستغرق وقتا طويلا ".

وتعرضت الحكومة الماليزية لانتقادات قوية من الصين التي ينتمي لها أكثر من 150 من ركاب الطائرة واتهم أقارب المفقودين الحكومة " بالتأخير والخداع ".     

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