الانتخابات الرئاسية المصرية في 26 و27 مايو

قال المستشار أنور العاصي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر إن الجولة الأولى للانتخابات ستجرى يومي 26 و27 مايو/ أيار فيما ستجري جولة إعادة إذا لزم الأمر يومي 16 و17 يونيو حزيران.

وأضاف العاصي في مؤتمر صحفي الأحد أن الإعلان عن نتيجة الجولة الأولى سيكون في موعد أقصاه 5 يونيو/ حزيران فيما ستعلن النتيجة النهائية للانتخابات في حال إجراء جولة ثانية في موعد أقصاه 26 يونيو/ حزيران.

وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقر قبل أسابيع يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وهي 50 % زائد واحد ليحسم الانتخابات من الجولة الأولى وإذا لم يحقق أي منهم هذه النسبة تجري الإعادة بين الاثنين الأعلى أصواتا.

كما اشترط القانون في حال ترشح شخص وحيد أن يحصل على 5% من إجمالى عدد المقيد أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين كي يعلن فوزه وإن لم يحصل المرشح الوحيد على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.

وسيبدأ اقتراع المصريين في الخارج في الجولة الأولى من 15 إلى 18 مايو/ أيار وفي الجولة الثانية إن وجدت من 6 إلى9 من يونيو/ حزيران.

وسيفتح باب الترشح اعتبارا من غد الاثنين وحتى 20 أبريل/ نيسان، وستعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم الثاني من مايو/ أيار،وستبدأ حملات الدعاية في اليوم التالي وحتى 23 مايو/ أيار.

وبخلاف السيسي لم تعلن أي شخصية سياسية الترشح للانتخابات سوى السياسي اليساري البارز حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 الرئاسية التي فاز بها مرسي.

ومن المتوقع أن يفوز المشير عبد الفتاح السيسي بهذه الانتخابات بسهولة بعدما استقال من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع وأعلن ترشحه الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى اشتبكت قوات الأمن الأحد مع مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي كانوا يتظاهرون عند مدينة الطلبة بجامعة الأزهر في القاهرة.

وطالب المتظاهرون بإعادة الطلبة الذين فُصلوا بسبب المشاركة في مظاهرات أو بسبب انتمائهم إلى جماعة الإخوان،كما نُظم الاحتجاج لإبداء معارضتهم لترشح وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة.