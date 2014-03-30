أردوغان يخوض اختبارا لشعبيته اليوم

أردوغان يلوح لأنصاره بإسطنبول (رويترز-أرشيف)

يخوض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد اختبارا لشعبيته عبر صناديق الاقتراع بالانتخابات البلدية التي دعمته ومهدت الطريق له للوصولة للحكم قبل عشر سنوات.

وتأتي الانتخابات البلدية خلال معركة يخوضها أردوغان للتصدى لاتهامات بالفساد ووقف سلسلة من التسريبات الأمنية أضرت بحزبه والتي أنحى اللائمة فيها على "خونة" في الدولة التركية، ويحاول أردوغان تدعيم شعبيته التي تأثرت كثيرا بهذه الأحداث.

وأصبح ينظر للانتخابات المحلية على أنها استفتاء طارئ على حكم وشعبية أردوغان وحزب التنمية والعدالة.

وقال أردوغان عن معارضيه خلال تجمع في إسطنبول العاصمة التجارية لتركيا يوم السبت الماضي "كلهم خونة"، "فلندعهم يفعلون ما يريدون، ثم خاطب مناصريه اذهبوا إلى صناديق الاقتراع ولقنوهم جميعا درسا.. دعونا نعطيهم صفعة عثمانية".

وكان أردوغان استبعد حوالي سبعة آلاف شخص من السلطة القضائية والشرطة منذ عمليات الدهم التي أجرتها سلطات مكافحة الفساد في ديسمبر الماضي والتي استهدفت رجال أعمال قريبين من أردوغان وأبناء وزراء.

وينحي أردوغان باللائمة في تلك التحقيقات وعلميات الدهم على فتح الله غولن وهو داعية إسلامي كان حليفا له سابقا، ويقول أردوغان الآن إنه يستخدم أنصاره في الشرطة في محاولة لإسقاط الحكومة.

وكان حزب العدالة والتنمية قد وصل إلى السلطة عام 2002 ببرنامج للقضاء على الفساد الذي تعاني منه الحياة في تركيا وخطة طموحة للنمو الاقتصادي ويأمل اليوم أن يحقق نفس النسبة التي حققها في انتخابات 2009 أو يتجاوزها وهي 38.8%.

وأي تصويت بأقل من 36% وهو أمر مستبعد سيكون صفعة قوية لأردوغان وسيثير صراعا على السلطة في حزب العدالة والتنمية، والتصويت بأكثر من 45% قد يؤشر على فترة من تصفية الحسابات مع المعارضين في السياسة وأجهزة الدولة.

وقال سنان أولجين رئيس معهد آدم البحثي في إسطنبول إنه قد يثبت عدم صحة الآمال بأن تحقق هذه الانتخابات الاستقرار والوضوح.

وأضاف"وصلنا إلى المرحلة التي تتحدى فيها المعارضة الآن شرعية أردوغان للحكم ليس على أساس الدعم الانتخابي ولفقده الدعم الشعبي ولكنها تجادل بأنه لم يعد مؤهلا ومناسبا للحكم إلا إذا أجاب بشكل كامل على الاتهامات الموجهة له بالفساد، "هذا عهد جديد في تركيا".

من جهته يصف حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي لحزب التنمية والعدالة أردوغان بأنه دكتاتور (…) مستعد للتشبث بالسلطة بأي وسيلة، وقد يسمح له الفوز بالعاصمة أنقرة أو إسطنبول بإعلان شكل ما من الانتصار.