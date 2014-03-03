محتجون يقتحمون البرلمان الليبي

اقتحم محتجون في العاصمة الليبية طرابلس أمس مقر البرلمان الليبي للمطالبة بحل المؤتمر الوطني العام وأطلقوا الرصاص فأصابوا اثنين من الأعضاء بجراح واعتدوا بالضرب على آخرين.

ويحمل الكثير من الليبيين المؤتمر الوطني العام والحكومة المسؤولية عن حالة الفوضى المستمرة بالبلاد بعد ثلاثة أعوام على الإطاحة بمعمر القذافي.

وقال محتج يدعى رضوان محمد "أنا لا أؤمن بحاجة اسمها مؤتمر وطني الآن اطلاقا، فالمؤتمر الوطني من يوم 27 استنفد كل صلاحياته وكل وقته ومساحته الزمنية من يوم 27 فقراراته كلها باطلة.

وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أن عشرات المحتجين اقتحموا مبنى البرلمان في هجوم أمس

واعتدوا على عدد من البرلمانيين وأصابوهم بجراح.

وقال عضو المجلس نزار كعوان إن المحتجين أطلقوا الرصاص وأصابوا عضوين بالبرلمان حين حاولا مغادرة المبنى.

ووافق أعضاء المؤتمر الوطني العام على إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام بعد غضب شعبي عارم أتبع محاولتهم تمديد تفويض المجلس الانتقالي الذي انتهى في السابع من فبراير.

وتبذل الحكومة الليبية الضعيفة وجيشها الوليد جهدا للسيطرة على المعارضين السابقين المناهضين للقذافي والمسلحين تسليحا جيدا وعلى الميليشيات الإسلامية.