عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي في أمريكا

اجتاحت عاصفة ثلجية الساحل الشرقي الأمريكي الاثنين؛ ما أدى إلى توقف حركة السفر وإلغاء نحو 1200 رحلة، وإغلاق مكاتب اتحادية في العاصمة واشنطن، ومدارس ومقار حكومية محلية بالمنطقة.

وذكرت الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يصاحب العاصفة -وهي الأخيرة في سلسلة من الموجات الشتوية التي تضرب المنطقة- تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 23 سنتيمترا.

ودفعت العاصفة الحكومة الأمريكية لإغلاق مكاتبها في العاصمة واشنطن؛ ما أدى إلى بقاء مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين في منازلهم، وأرجأ الكونغرس جلسات تصويت كانت مقررة اليوم بسبب رداءة الطقس.

وذكر موقع (فلايت أوير دوت كوم) المعني بحركة الطيران أن العاصفة تسببت في إلغاء نحو 1200 رحلة وتأجلت 500 رحلة أخرى بحلول صباح الاثنين.

وذكرت خدمة (أكيو ويذر) للأرصاد الجوية أن "معدل تساقط الثلوج في ذروة العاصفة قد يصل إلى خمسة سنتيمترات في الساعة؛ مما قد يتسبب في سد الطرق الرئيسية بين الولايات".

وعلى الساحل الغربي تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار وثلوج على شمال غرب المحيط الهادي وشمال كاليفورنيا الثلاثاء، كما تتوقع سقوط ثلوج على أجزاء من جبال "روكي".