شركات السيارات تلجأ لتقنيات الهواتف الذكية

لجأت شركات صناعة السيارات إلى تقنيات الهواتف الذكية لزيادة إمكانات سياراتها رخيصة الثمن والمصنوعة خصيصا للمدن، والمنافسة في سوق نما ليسجل عشرة في المئة تقريبا من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا.

وسوف تعرض سيارات "أوبل ادم روك" و"بيجو 108″ الجديدة و"ستروين سي1″ و"تويوتا ايجو"، وهي سيارات مدمجة صنعت للاستخدام داخل المدن في معرض جنيف للسيارات هذا الشهر، وجميعها مزودة بشاشات كبيرة تعرض مكتبات موسيقية وخرائط ملاحية مخزنة على هواتف ذكية.

وقال "دينش باليوال" الرئيس التنفيذي في "هارمان انترناشونال" وهي شركة مصنعة لأنظمة الترفيه في السيارات، "ما كانت تتميز به السيارات الفارهة يظهر الآن في منتجات متوسطة ومنخفضة السعر".

وأضاف، "يحدث هذا نتيجة تغير في نمط الحياة، لم يعد يرغب الناس في الانفصال عن التقنيات الحديثة لمجرد أنهم داخل سيارة".

والسيارات المدمجة الصغيرة أخف وزنا وأقل في استهلاك الوقود، ولذلك فهي أرخص سعرا وأقل كلفة عندما يتعلق الأمر بشرائها وصيانتها.