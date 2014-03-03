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روسيا تسعى لإنشاء جسر يربطها مع القرم

3/3/2014

قال رئيس الوزراء الروسي "ديمتري ميدفيديف" الاثنين، إن روسيا ستمضي قدما في خطط لبناء جسر يربط روسيا مباشرة بمنطقة القرم الأوكرانية التي انتزعت موسكو السيطرة عليها من كييف في الأيام القليلة الماضية.

وقال ميدفيديف لبرلمانيين، إن روسيا وأوكرانيا كانتا قد وقعتا "وثائق متعلقة بمشروع لإنشاء ممر نقل عبر مضيق كيرتش" في ديسمبر كانون الأول، عندما كان الرئيس المعزول حاليا فيكتور يانوكوفيتش لا يزال في السلطة.

وأفاد نص مكتوب لما دار في الاجتماع، أن ميدفيديف قال إنه كان قد وقع أمر تكليف لشركة حكومية لبناء الطرق لتولي المسؤولية عن المشروع "لكي تنقل هذا العمل إلى عالم الواقع بغض النظر عن الوضع السياسي".

ومن شأن الجسر الذي يجري النقاش بشأنه منذ سنوات والذي سيربط منطقة "كراسنودار" الروسية بالقرم، أن يعطي روسيا وسيلة ربط بشبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود، تتفادى المرور ببقية أوكرانيا.

ويربط مضيق "كيرتش" البحر الأسود ببحر "أزوف"، ويفصل الحافة الشرقية للقرم عن الأراضي الروسية، ويمكن حاليا عبور الممر المائي الذي يبلغ عرضه 4.5 كيلومتر بالعبارات.

وعلى صعيد آخر، قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأميركي "جو بايدن" دعا روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا أثناء محادثة هاتفية الاثنين مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، "دعا نائب الرئيس روسيا إلى سحب قواتها وتأييد النشر الفوري لمراقبين دوليين في أوكرانيا، وبدء حوار سياسي مع الحكومة الأوكرانية".

 

 

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