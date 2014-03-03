رئيس الوزراء الأوكراني "لن نتخلى عن القرم"

قال أرسيني ياتسينيوك رئيس الوزراء الأوكراني إن بلاده لن تتخلى عن القرم، وكانت قوات روسية سيطرت على القرم وهي جزء من أوكرانيا إلا أن ياتسينيوك قال للصحفيين "لن نتخلى عن القرم لأي أحد".

قلق بريطاني من التدخل الروسي في أوكرانيا

وعبرت بريطانيا عن قلقها البالغ من إمكانية أن تدفع روسيا بمزيد من القوات إلى أوكرانيا، وحذرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا ما لم تغير نهجها.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن التدخل الروسي في أوكرانيا أكبر أزمة تشهدها أوروبا هذا القرن.

وصرح هيج بأن روسيا تسيطر الآن سيطرة ميدانية على منطقة القرم الأوكرانية وإنه على الرغم أن روسيا لها حق مشروع في نشر قواتها في المنطقة فعلى الكرملين أن يأمر هذه القوات بالعودة إلى ثكناتها.

وقال هيج في وقت سابق لوسائل الإعلام "من الواضح إننا قلقون جدا من إمكانية أن تقوم بروسيا بمزيد من

التحركات في مناطق أخرى من أوكرانيا وهذا لا يعني أن الموقف في القرم مستقر"هذا موقف متوتر جدا موقف خطير خلقه التدخل الروسي".

الأولوية للشعب الأوكراني

أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فقد دعا شركاء روسيا الغربيين لتنحية حسابات الجغرافيا السياسية جانبا والتفكير في الشعب الأوكراني.

وأضاف" ندعو إلى تبني نهج مسؤول وإلى تنحية حسابات الجغرافيا السياسية جانبا وفوق هذا كله وضع مصلحة الشعب الأوكراني أولا، وشدد على أنه يتوجب على جميع الأطراف الالتزام باتفاق 21 فبراير الذي تضمن إجراء إصلاحات دستورية.