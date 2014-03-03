جبائر مبتكرة من اللدائن الحرارية تخفف الآم التهاب المفاصل

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن جبائر منخفضة التكلفة تستخدم أثناء الليل يمكنها تخفيف الآلام الناجمة عن التهاب مفاصل اليد وهو داء مزمن يصيب غالبية كبار السن.

وقالت الدكتورة فيونا وات طبيبة الأمراض الروماتيزمية إنه تدخل آمن وغير مكلف ويمكن تحمله جيدا.

وأشرفت وات وهي من مركز أبحاث التهاب العظام والمفاصل بجامعة أوكسفورد على الدراسة الجديدة واختبرت وات وزملاؤها جبائر تصنع خصيصا حسب ظروف كل مريض على حدة ممن يعانون من الآم وتشوهات ناجمة عن التهاب عظام ومفاصل اليد في عيادة في لندن.

وكتب الأطباء في دورية الأمراض الروماتيزمية أن ما يصل إلى 70 في المائة من الذين تجاوزت أعمارهم 55 عاما يعانون من التهاب عظام ومفاصل اليد ومن الممكن أن تتطور الحالة إلى نوبات من الآلام الحادة مع صعوبة في استخدام اليدين وهو ما يؤثر سلبا على نمط الحياة.

وأظهر بحث سابق أن الجبائر يمكنها أن تخفف من الآم التهاب المفاصل وتوصلت دراسة إلى أن الآم اليدين تراجعت إلى النصف بالنسبة إلى المرضى الذين استخدموا جبائر طويلة وصلدة كل ليلة لمدة عام.

وقالت الطبيبة إنه في الدراسة الحالية ابتكر المعالجون جبائر صلدة مصنعة من اللدائن الحرارية بقيمة خمسة أو ستة دولارات لمفصل الإصبع الواحد ووضع المرضى الجبائر ليلا أثناء النوم لمدة ثلاثة أشهر.

وأظهرت الدراسة أن نحو 74 في المائة ممن شملتهم الدراسة شعروا بتراجع الألم بعد وضع الجبائر لمدة ثلاثة أشهر.