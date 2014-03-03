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بلاتر: بطولة استثنائية للمونديال البرازيلي

3/3/2014
 

أكد السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد  الدولي لكرة القدم "فيفا" أن جميع المشاكل الخاصة بتنظيم بطولة كأس  العالم 2014 بالبرازيل أصبحت تحت السيطرة وأن البرازيل بلد الساحرة  المستديرة ستشهد بطولة استثنائية.

ويبدأ غدا العد التنازلي للمائة يوم الأخيرة قبل انطلاق  فعاليات البطولة في 12 يونيو المقبل.

وعن توقعاته وما يرى أنه سيجعل من مونديال 2014 بطولة خاصة للغاية، قال  بلاتر في تصريحات لموقع الفيفا على الإنترنت "كل المشاكل تحت السيطرة  وستكون بعد 100 يوم، بداية جيدة للغاية لبطولة استثنائية، كأس  العالم بالبرازيل بلد كرة القدم".

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