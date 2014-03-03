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الين يصعد واليورو يتراجع بفعل التوتر في أوكرانيا

3/3/2014
 

سجل الين أعلى مستوياته في شهر أمام الدولار اليوم  ويتجه على ما يبدو لتحقيق مزيد من المكاسب مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من مخاطر الصراع في أوكرانيا وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وهددت قوى غربية بعزل روسيا اقتصاديا في أكبر مواجهة مع موسكو منذ الحرب الباردة مما أثار مجموعة من المخاطر تهدد غرب أوروبا والاقتصاد العالمي.

ويمثل اليورو أول ملاذ آمن لرؤوس أموال القادمة من دول شرق أوروبا مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا التي قد تكون أول دول تتأثر بتداعيات أي صراع أو عقوبات غير أن منطقة اليورو ترتبط أيضا بعلاقات وثيقة مع روسيا.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر فائدة الإقراض الرئيسي  بعد أن وصل الروبل إلى أدنى مستوياته

بفعل إعلان الرئيس فلاديمير بوتين مطلع الأسبوع أن له الحق في غزو أوكرانيا.

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