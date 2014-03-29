هجوم يستهدف مبنى قرب مقر مفوضية الانتخابات الأفغانية

قال عاملون في اللجنة الانتخابية المستقلة في أفغانستان والشرطة إن مسلحين من حركة طالبان هاجموا مقر اللجنة في العاصمة كابول السبت في ثالث هجوم كبير في العاصمة خلال أسبوع بهدف عرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من أبريل/ نيسان.

ويعد المقرالذي لا يبعد كثيرا عن مجمع مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان ومكاتب تستخدمها منظمات دولية أخرى هو الثاني الذي يستهدف خلال أسبوع من قبل حركة طالبان ووقع بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على استهداف مسلحين من طالبان دار ضيافة تستخدمه منظمة مساعدات مقرها الولايات المتحدة وقتل طفل في الهجوم.

وقال محمد ظاهر قائد شرطة كابول للصحفيين قرب موقع الهجوم "دخل أربعة انتحاريين مسلحين بأسلحة خفيفة وثقيلة مبنى قرب مقر اللجنة الانتخابية وأطلقوا النار على مجمع اللجنة وعلى المارة"

وقال حاجي محب الله مالك المنزل الذي يستخدم لإطلاق النار على لجنة الانتخابات إن ثلاثة حراس كانوا موجودين في الوقت الذي استولى فيه مقاتلو طالبان الذين تنكروا في زي نساء يرتدين النقاب على المنزل وقال "كان هناك ثلاثة حراس اثنان في الخارج وواحد في الداخل لكني لا أعرف ما يحدث الآن المهاجمون كانوا يرتدون النقاب". وذكر الجيش الأفغاني أن منزل محب الله كان يستخدم مقرا لحملة المرشح الرئاسي جول أغا شيرازي

ومع تبقي أسبوع واحد على انتخابات الرئاسة الأفغانية يجازف تصاعد العنف في أنحاء البلاد بتقويض مصداقية اقتراع يمثل أول انتقال ديمقراطي للسلطة في التاريخ الأفغاني، ويصوت الأفغان لاختيار خليفة للرئيس حامد كرزاي الذي يمنعه الدستور من الترشح لفترة أخرى.

ويعتبر التصويت اختبارا كبيرا للمانحين الأجانب المترددين في تمويل الحكومة بعد انسحاب الجزء الأكبر من قوات حلف شمال الأطلسي المتمركزة في أفغانستان هذا العام.

وأحدثت موجة الهجمات حالة من التوتر في كابول فقد ألغت شركة طيران عالمية واحدة على الأقل رحلة إلى المدينة السبت بينما جرى تحويل بعض الرحلات الداخلية.