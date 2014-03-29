نصرالله يدافع عن تدخله في سوريا

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله السبت أن المشكلة في لبنان ليست في ذهاب حزب الله إلى سوريا بل في تأخّره بالذهاب إلى هناك، ورأى أن الأيام تثبت صحة خيارات حزبه مطالباً الفريق الآخر بإعادة النظر في موقفه مما يجري في سوريا.

وأضاف " يوم بعد آخر تثبت صحة الخيارات التي اتخذناها واعتبر أنه لو انتصر الإرهاب التكفيري في سوريا كنا سنُلغى جميعا "، لافت إلى أن بعض اللبنانيين عرض علينا الذهاب معنا من أجل القتال في سوريا، لكننا قلنا لهم إنه لا داعٍ لذلك.

كما لفت إلى أن ما يجري في سوريا تجاوز المطالب الإصلاحية إلى مرحلة التيار التكفيري المقاتل الذي لا يقبل الآخر حتى لو كان ينتمي الى نفس الفكر، وأبدى استغرابه من أن بعض اللبنانيين لم يكتشفوا أن ما يجري في سوريا يهدّد لبنان في حين أن الأميركيين والأوروبيين يعتبرون أنه يهدد أمنهم، مطالباً إيّاهم بـتغيير موقفكم أو إعادة النظر في موقفكم مما يجري في سوريا.

وتابع نصر الله أن المشكلة معنا في مسألة سوريا هي موقفنا السياسي وليس تدخّلنا العسكري الذي جاء بعد تدخّل الجميع، وقال نحن من اليوم الأول للأزمة السورية قلنا إننا لسنا مع هذا الصراع ولا مع إسقاط النظام ولا الدولة بل مع الإصلاح والحل السياسي، معتبراً أنه كان المطلوب أن نركع جميعاً للعاصفة القادمة على المنطقة، ونحن لم نفعل ذلك لأننا نعتبر أنها تشكل تهديداً وجودياً لسوريا والمقاومة.