مقتل 3 جنود بهجوم على نقطة تفتيش للجيش بلبنان

أعلن الجيش اللبناني السبت مقتل 3 من عناصره وإصابة 4 آخرين بجروح في تفجير انتحاري استهدف أحد حواجزه في منطقة عرسال شرق لبنان على الحدود السورية. وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش، أنه عند الساعة 19,00 (بالتوقيت المحلي) أقدم أحد "الانتحاريين" على تفجير نفسه بسيّارة مفخّخة ذات لون أسود عند وصوله إلى حاجز للجيش في منطقة وادي عطا- عرسال، ما أدّى إلى سقوط 3 شهداء و4 جرحى في صفوف عناصر الحاجز.

وأوضح أن قوى الجيش فرضت طوقاً أمنياً حول المكان فيما بوشرت التحقيقات اللازمة. وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في وقت سابق السبت، أن المعلومات الأولية أشارت إلى وقوع 6 عسكريين بين شهيد وجريح في الانفجار الذي استهدف نقطة متقدّمة للجيش باتجاه الحدود السورية في منطقة عقبة الجرد في خراج بلدة عرسال، وهي النقطة التي تم عبرها تحرير راهبات معلولا.

ولفتت وسائل إعلام لبنانية إلى انقطاع الاتصال مع العسكريين المتواجدين على الحاجز المستهدف، مشيرة الى أن السيّارة المفخّخة قدمت من داخل الأراضي السورية.

وفي نفس السياق أعلن لواء أحرار السُنّة، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تبنّيه للتفجير الذي استهدف حاجزاً للجيش اللبناني في جرود بلدة عرسال.