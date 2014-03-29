مباراة خيرية لكرة السلة تستمر 5 أيام متواصلة

حطم لاعبون في مباراة خيرية ماراثونية لكرة السلة في العاصمة الفلبينية مانيلا الرقم القياسي العالمي المسجل لأطول مباراة في هذه الرياضة السبت، حيث استمروا في اللعب بدون توقف لمدة خمسة أيام.

سجل الرقم الجديد باسم فريقين كل منهما مؤلف من 12 لاعبا شاركوا في المباراة التي استمرت 120 ساعة ودقيقة واحدة وسبع ثوان.

وحطم الفريقان اللذان لعبا بشروط صارمة منذ يوم الاثنين 24 مارس/اذار، الرقم العالمي السابق وهو 112 ساعة و13 ثانية، والذي كان مسجلا باسم فريق ميزوري في الولايات المتحدة.

ولم يسمح للاعبين بمغادرة الملعب لكن سمح لهم بنيل قسط من الراحة على المدرجات المجاورة للملعب أثناء فترات استبدالهم، كما تعين عليهم إبداء روح التنافس ولم يسمح بظهور إمارات الإجهاد عليهم أثناء اللعب، ونصح المدربان اللاعبين باللعب على فترات لمدة ساعتين يتم استبدالهم بعدها بلاعبين آخرين من أجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن من طاقتهم الجسمانية.

وتحمل اللاعبون خمسة أيام من التحديات البدينة والذهنية الشديدة لكن بعد صافرة النهاية للمباراة الماراثونية قال اللاعب "جوستو كويتا"، إن الأمر يستحق. وأضاف، "مررنا بكثير من المصاعب، اكتئاب وألم وتوتر المشاعر، كلها ممتزجة ببعضها لكن حين أدركنا أننا أمضينا 120 ساعة في المباراة اختفى الألم وشعرنا بسعادة غامرة".

ومنح محكمون لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لقب الرقم الجديد لفريقي مانيلا بعد أن قيموا اللقطات المصورة والوثائق. وقالت واحدة من المحكمين، "بوسعي أن أؤكد ان المباراة استمرت 120 ساعة ودقيقة وسبع ثوان إنه لقب رقم قياسي عالمي جديد لموسوعة جينيس".

ومن بين الأهداف الجزئية للمباراة جمع تبرعات من الجمهور لصالح منظمة خيرية تبني منازل لضحايا الإعصار "هايان" في وسط الفلبين. وقدر منظمو المباراة ما جمع خلال المباراة بنحو ثلاثة ملايين بيزو (67 ألف دولار).