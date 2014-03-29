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علماء يجتمعون في اليابان الاثنين لمناقشة تغير المناخ

29/3/2014

يجتمع بعض من كبار علماء المناخ في العالم في اليابان الاثنين للموافقة على أحدث مسودة تقرير للأمم المتحدة عن حالة المناخ على كوكب الأرض.

وسوف يساعد التقرير الذي أعدته الهيئة الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة حول تغير المناخ الحكومات على إعداد اتفاق لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك بشكل أساسي عن طريق التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة في قمة تعقد في باريس في أواخر عام 2015.

وتقول المسودة إن درجات الحرارة قد ترتفع بمقدار 8،4 درجة مئوية (6،8 فهرنهايت) خلال هذا القرن إلا أنه من الممكن وقف هذه الزيادة عند 3،0 درجة مئوية(5،0 فهرنهايت) مع الخفض الشديد لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وتقول المسودة كذلك إن منسوب مياه البحر التي ارتفعت بمقدار 19 سنتيمترا(5،7 بوصة) في القرن العشرين قد ترتفع بما يتراوح بين 26 و81 سنتيمترا مع نهاية هذا القرن مما يمثل تهديدا للسواحل.

وهذه الزيادة أكبر من التي كانت متوقعة في عام 2007 بالرغم من أن التقرير لم يضع في الاعتبار بشكل كامل ذوبان الثلوج في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية.

واتفقت الحكومات على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين(6،3 فهرنهايت) فوق مستوى عصور ما قبل الصناعة.

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