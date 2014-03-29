العليا للانتخابات التونسية: نسعى لتجاوز المرحلة الانتقالية

أكد شفيق صرصار رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تونس أنه متفائل بالنسبة للعملية الانتخابية فى تونس ،وقال نحن نسعى الى تجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطى الى ترسيخ الديمقراطية بوضع قواعد وتقاليد راسخة فى الممارسة الديمقراطية، مشيرا الى أن اللجنة العليا ملتزمة بتحقيق هذا التحدى من خلال الالتزام بالمعايير الدولية للانتخابات خاصة ما يتعلق بالنزاهة والحيادية والشفافية ومشاركة مختلف الفئات.

وأوضح فى تصريحات صحفية أن لجنة الانتخابات وضعت الكثير من الخطط لتحقيق أهدافها وعلاج السلبيات السابقة، مشيرا الى أن نجاح العملية الانتخابية يحتاج الى خبرات تراكمية، والى أن نبنى على خبراتنا السابقة لتحسين الأداء فى هذا المجال.

وحول تباطؤ المسار السياسى فى تونس وتأثيره على التجربة الديمقراطية قال شفيق صرصار إن التباطؤ حدث بالفعل ولكن حدث تدارك للأمر، مشيرا إلى أن شهر يناير الماضى حدثت ثلاثة أشياء ايجابية وهى انتخاب اللجنة المستقلة للانتخابات والمصادقة على الدستور بأغلبية 200 صوت من 216 صوتا، والمصادقة على حكومة تسعى لتحسين الوضع الاقتصادى والعبور بالدولة الى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبالنسبة لمدى تلبية ثورات الربيع العربي لطموحات المواطن العربى، أكد أن هناك العديد من الأشياء الايجابية التى تحققت بسبب الثورات وكانت بمثابة الحلم مثل حرية التعبير وحرية الاعلام، مشيرا الى أن مشكلات الثورات هى الجانب الاقتصادي وغياب الاستقرار حيث عانت دول الربيع العربى بشدة من صعوبات اقتصادية وأمنية.

وقال إن كل الثورات مرت بمراحل عصيبة ونأمل إن نخرج منها قريبا بسلام بتحقق الاستقرار والتنمية المنشودين، مشيرا إلى أن المواطن العربى كان يتطلع إلى أن تحقق له الثورة الرخاء والاستقرار والحرية واسترجاع الحقوق ولكنه أصيب باحباط مما جعل البعض يشعر بحنين إلى الأنظمة القديمة بسبب تفاقم بعض المشكلات التى كانت خافية.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تونس إلى أن المشكلات التى تعانيها دول الربيع العربى خاصة مصر وليبيا وتونس هى فى الواقع نتاج السياسات الخاطئة التى اتبعتها النظم الديكتاتورية السابقة عبر عقود طويلة، ولابد إن تكون هناك إرادات قوية فى هذه الدول لتجاوز كل المشكلات والخروج من المأزق الراهن.

ودعا إلى التوافق الحزبى فى تونس وإيجاد أرضية للتوافق وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية، مشيرا إلى أمله فى وجود انتخابات حرة وتعددية ونزيهة لتعبر عن إرادة الشعب