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احتجاجات في تايلاند للإطاحة برئيسة الوزراء

29/3/2014

نظم عشرات الآلاف من المحتجين المناهضين لحكومة تايلاند تجمعا حاشدا في أنحاء بانكوك السبت، في أحدث محاولاتهم للإطاحة برئيسة الوزاء ينجلوك شيناواترا قبل يوم من التصويت لانتخاب مجلس شيوخ جديد.

ولوح المحتجون بالاعلام وأطلقوا الصفارات وهم يسيرون من متنزه لومبيني في الحي التجاري في بانكوك الى الحي القديم في المدينة.

وقال مستشار الأمن لرئيسة الوزراء باراردورن باتاناتابوتر "هناك عدد كاف من المحتجين للتسبب في صداع مروري، إلا أن عدد المشاركين أقل منه في تجمعات حاشدة سابقة". وأضاف باتاناتابوتر "نعتقد أن العدد سيرتفع إلى 50 ألفا المحتجون ما زالوا يتدفقون من خارج العاصمة ولدينا ثمانية آلاف شرطي متأهبون في حالة وقوع أعمال عنف، إلا أننا لا نتوقع أن يحدث أي شيء".

وتشهد تايلاند أزمة ممتدة منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق وشقيق ينجلوك تاكسين شيناواترا في انقلاب عام 2006.

وينظر إلى مسيرة اليوم السبت على أنها اختبار لشعبية الحركة المناهضة للحكومة مع انخفاض عدد المحتجين بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

وتنظم تايلاند غدا الأحد انتخابات لاختيار نصف أعضاء مجلس الشيوخ ومجموعهم 77 عضوا، من إجمالي 150 عضوا وسيجري تعيين الباقين.

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