أوباما يدافع عن موقفه عدم ضرب سوريا

دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن قراره عدم توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد استخدام السلاح الكيميائي الصيف الماضي، معتبراً أن تلك الضربة ما كانت لتحدّ من المعاناة في سوريا، مقرّاً أن قدرات الولايات المتحدة لها حدود.

وقال أوباما في مقابلة مع شبكة (سي بي أس) الأميركية، تم تصوريها معه في روما قبيل توجهه إلى السعودية، أظن أنه من غير الصحيح الاعتقاد أننا كنا في موقف نستطيع فيه، من خلال توجيه بضع ضربات محددة الأهداف، أن نمنع حصول ما نراه اليوم في سوريا. وأضاف ليس لأن ذلك لا يستحق العناء، ولكن بعد 10 سنوات من الحرب فإن الولايات المتحدة لها حدود.

وأشار أوباما إلى أن توجيه ضربات محددة لن تكون كافية وقد يتطلب الأمر تورطاً طويل المدى من قبل الولايات المتحدة.

وقال إن جنودنا الذين يتناوبون على الخدمة، وعائلاتهم، وتكاليف هذا الأمر، والقدرة على أن نتوصل بشكل مستدام الى حل قابل للحياة من دون التزام أكبر من جانبنا، ربما لـ 10 سنوات أخرى، هي من الأمور التي كانت الولايات المتحدة ستجد صعوبة في تنفيذها.

وأضاف أنه حتى في حال التدخل العسكري ليس من المؤكد أن النتيجة كانت في الواقع ستكون أفضل بكثير.