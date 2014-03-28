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15 مليون بريطاني لا يرغبون الزواج !!!

28/3/2014

أظهرت دراسة جديدة نشرت الجمعة أن البريطانيين يتجنبون الزواج الآن ويفضلون حياة العزوبية، وهناك أكثر من 15 مليوناً منهم لا يرغبون في الزواج.

وقالت الدراسة، التي أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية ونشرتها صحيفة ديلي اكسبريس، إن ثلث البريطانيين فوق 16 عاماً، أي ما يعادل 15.7 مليون شخص، لا يرغبون في الزواج فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون لوحدهم بما في ذلك المطلقون والأرامل، 23 مليون شخص وبزيادة مقدارها 3 ملايين شخص عن العقد الماضي.

وأضافت أن نسبة المصنفين بأنهم غير متزوجين في بريطانيا ارتفعت من 47% في عام 2001 إلى 51% الآن، أي بزيادة مقدارها 19.4 مليون شخص، واستأثرت العاصمة لندن بأكبر حصة من الأشخاص العازبين.

وأوضحت الدراسة أن حي "أزلينغتون" الواقع شمال لندن استأثر بأكبر نصيب من الأشخاص غير المتزوجين في بريطانيا، وبلغت فيه نسبة الرجال العازبين 63% والنساء العازبات 57%، بالمقارنة مع أقل 25% من الرجال و5% من النساء في مقاطعة "ديفون" الشرقية.

وجاء حي "لامبث" بجنوب لندن في المرتبة الثانية بـ 61% من الرجال العازبين و 56% من النساء العازبات، تلاه حي "هاكنغي" في شرق العاصمة البريطانية بـ 60% من الرجال العازبين و55% من النساء العازبات.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط عمر الرجال البريطانيين الذين لم يسبق لهم الزواج كان 28 عاماً والنساء 27 عاماً في سنة 2011، في حين بلغ متوسط سن المطلقين أو الأرامل 35 عاماً.

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