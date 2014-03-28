فرنسا تعتذر للمغرب بعد تفتيش وزير مغربي في المطار

قدمت فرنسا اعتذاراً للمغرب الجمعة بعد تفتيش وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في مطار بباريس في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الأحداث التي أدت إلى توتر العلاقات بين الرباط وباريس.

ونقلت تقارير إعلامية مغربية عديدة عن مصادر قولها إن مسؤولين في مطار شارل ديجول الفرنسي طلبوا من مزوار خلع حذائه وسترته وحزامه أثناء توقفه في باريس في طريقه من لاهاي إلى المغرب في وقت سابق هذا الأسبوع.

وجرى تفتيش متعلقات الوزير الشخصية وحقيبته أيضاً على الرغم من إفصاحه عن منصبه وإبرازه جواز سفره الدبلوماسي.

وقال رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للصحفيين إن وزير الخارجية "لوران فابيوس اتصل بنظيره المغربي للاعتذار نيابة عن السلطات الفرنسية عن الإزعاج الذي حدث."

وأضاف "ارتكبت أخطاء في مطار شارل ديجول. حيت طلب الوزير على الفور من السلطات المعنية في وزارة الداخلية والمطار أن يتم كل شيء بما يتفق تماما مع القواعد والمعايير الدبلوماسية التي تنطبق على وزراء الخارجية ورؤساء الدول والحكومات."

وكان أن نشب خلاف في فبراير/ شباط عندما حاولت الشرطة الفرنسية استجواب رئيس المخابرات المغربية أثناء زيارة للعاصمة الفرنسية بسبب اتهامات بضلوع الجهاز الذي يقوده في عمليات تعذيب.