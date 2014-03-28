البث الحي
منوعات

باحثون: حظر التدخين في الأماكن العامة خفض الولادات المبكرة

28/3/2014

قال بحث جديد أجري في الولايات المتحدة وأوروبا إن حظر التدخين في الأماكن العامة ساعد في خفض معدلات الولادة قبل اكتمال فترة الحمل بنسبة 10%.

ووجد البحث الذي نشرت نتائجه في دورية (لانست) أنه بالرغم من أن تأثير قوانين مكافحة التدخين يختلف من بلد إلى آخر إلا أن التأثير الإجمالي على صحة الأطفال في أنحاء العالم إيجابي.

وقال جاسبر بن الباحث في مركز علوم صحة السكان بجامعة أدنبره والذي قاد البحث "يشير بحثنا إلى أن حظر التدخين هو طريقة فعالة لحماية صحة أطفالنا"، وأضاف أن نتائج البحث ينبغي أن تساعد في تسريع وتيرة سن تشريعات لمكافحة التدخين في الدول والمدن التي لم تفعل ذلك حتى الآن.

وثبت بالفعل في دراسات سابقة أن قوانين حظر التدخين في الأماكن العامة مثل الحانات والمطاعم والمكاتب وأماكن العمل الأخرى تحمي البالغين من المخاطر الصحية المرتبة عن التدخين.

ويعد البحث الذي نشر الجمعة وحلل بيانات تتعلق بأكثر من 5،2 مليون مولود وحوالي 250 ألف حالة لأزمات الربو ذهبت إلى المستشفيات هو أول دراسة شاملة لكيفية تأثير قوانين مناهضة التدخين على صحة الأطفال.

واستنادا إلى نتائج خمس دراسات في أمريكا الشمالية وست دراسات أوروبية وجد البحث أن معدلات الولادات قبل انتهاء فترة الحمل والحضور إلى المستشفيات للعلاج من أزمات الربو هبطت 10 % في غضون عام من تطبيق قوانين حظر التدخين، وقال بن " بالإضافة إلى الفوائد الصحية المعروفة للبالغين تقدم دراستنا دليلا واضحا على أن حظر التدخين له فوائد معتبرة للصحة العامة للأطفال قبل وبعد الولادة".  

وتقول منظمة الصحة العالمية إن التبغ يقتل حوالي ستة ملايين شخص سنويا حول العالم منهم أكثر من 600 ألف من غير المدخنين الذين يموتون بسبب التعرض للدخان الذي ينفثه المدخنون، وإذا استمر هذا المعدل فإن المنظمة تتنبأ بأن عدد الوفيات بسبب التدخين قد يصل إلى ثمانية ملايين سنويا بحلول عام 2030.

وتقول المنظمة إن 16% فقط من سكان العالم تشملهم قوانين تفرض حظرا شاملا على التدخين وأن 40 % من الأطفال في أنحاء العالم معرضون بانتظام للتدخين السلبي.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

المحكمة العليا الأمريكية تخذل ترمب وتوجه ضربة قوية لمساعيه الانتخابية

مقر المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)